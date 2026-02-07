تحت المطر.. أوساسونا يعود بنقاط سيلتا فيجو

تغلَّب فريق أوساسونا الأول لكرة القدم على مضيفه سيلتا فيجو 2ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وتحت أمطارٍ غزيرةٍ، سجل الكرواتي أنتي بوديمير هدف التقدم لأوساسونا في الدقيقة 35، وأدرك بورخا إجليسياس التعادل لفيجو «53» من ركلة جزاءٍ. وفي الدقيقة 79، أعاد راؤول جارسيا التقدم لأوساسونا.

ورفع هذا الفوز رصيد أوساسونا إلى 29 نقطةً في المركز الثامن، ليتمسَّك بأمل الوصول إلى مركزٍ مؤهلٍ للمشاركة أوروبيًّا في الموسم الجديد.

أمَّا سيلتا فيجو، فتجمَّد رصيده عند 33 نقطةً بالمركز السابع.