الانتصار الثالث يحفز الشباب أمام الخلود

ينشد فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، معادلة انتصارات ضيفه الشباب في المواجهات المباشرة بينهما ضمن دوري المحترفين، حينما يستقبله على ملعب نادي الحزم في الرس لحساب الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن تواجها 3 مرات في الدوري، كسب منها الشباب مباراتين، وانتصر الخلود في مباراة.

ويدخل الخلود المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد غيابه عن الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث خسر أمام الاتفاق والنصر قبل أن يتعادل مع ضمك، ويسعى إلى الابتعاد عن منطقة الخطر بعد مرور 21 جولة، إذ يأتي في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، إثر فوزه في خمس مباريات وتعادله في واحدة، وخسارته 13 مباراة.

في الجانب الآخر، يطمح الشباب إلى تحقيق الانتصار الثالث تواليًا للمرة الأولى خلال الموسم الجاري بعد أن بدأت عليه ملامح التعافي، ونجح في تفادي الخسارة في آخر أربع مباريات، إذ تعادل في الأولى والثانية، ثم حقق الفوز في الثالثة والرابعة، ويتطلع اليوم لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والاقتراب من المنطقة الدافئة.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، حصدها من الانتصار في 4 مباريات، وتعادله في سبع وخسارته ثمان مباريات.