التعاون والخليج.. مواجهة النهوض

يستضيف فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الخليج، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وخسر التعاون في آخر مباراة أمام الاتفاق 0ـ1، وتعثّر في ثلاث من آخر خمس مواجهات بعد السقوط أمام النصر والاتفاق والتعادل مع الحزم، ما وضعه في المركز الخامس بـ38 نقطة حصيلتها 12 انتصارًا وتعادلين وخمس خسائر.

وفي المقابل، يمر الخليج بوضع مشابه بعد تعثّره بالخسارة أمام الأهلي والفيحاء والقادسية، ليستقر في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات وثماني خسائر.

وتاريخيًا، التقى الفريقان في دوري المحترفين 13 مرة، فاز التعاون في ست مواجهات مقابل انتصارين للخليج، فيما حضر التعادل في خمس مباريات. وفي مواجهة الدور الأول حسم التعاون النقاط الثلاث بهدف دون رد.