70 دولة تتنافس في العُلا

تنطلق بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل في العُلا، السبت، على مدار يومين، بمشاركة نحو 300 فارس يمثلون أكثر من 70 دولة.

قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق البطولة، تستعد العُلا لاستضافة حدث يشكل محطة رئيسة ضمن العد التنازلي نحو بطولة العالم للقدرة والتحمّل التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، والمقررة في العُلا خلال نوفمبر المقبل.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أنس حسن، المستشار الفني في الاتحاد السعودي للفروسية في بيان صحافي السبت: «نعتز في الاتحاد السعودي للفروسية بشراكتنا في حدث يلتزم بأعلى معايير الاتحاد الدولي للفروسية، ويجسد عمق تراث الفروسية الأصيل في السعودية. تمثل بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل برعاية ديفندر في العُلا ثمرة تعاون وثيق بين الاتحاد وشركائه والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، أثمر عن تنظيم بطولةٍ توفر للفرسان والخيول والفرق بيئة تنافسية آمنة وعادلة، ترتقي إلى المعايير العالمية».

تتوزع منافسات نسخة 2026 على يومين من السباقات رفيعة المستوى، إذ يشهد اليوم الأول «السبت» سباق *CEI2 لمسافة 120 كم، بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول في اختبار حقيقي للسرعة والجاهزية والتناغم بين الفارس وجواده.

ويشارك في السباق ما مجموعه 200 مشارك، ما يعد بأجواء تنافسية غير مسبوقة.

أما اليوم الثاني «الأحد»، فيشهد تصاعدًا في مستوى التحدي مع سباق *CEI3 لمسافة 160 كم، الذي يعد الاختبار الأقصى لقوة التحمّل وحُسن إدارة الجهد ومهارات الفروسية. يتضمن اليوم الثاني مشاركة 95 فارسًا، كل منهم يسعى للوصول إلى خط النهاية وتحقيق النصر.

من بين أبرز الفرسان المشاركين، تتصدر الفرنسية ميلودي ثيوليسا، الحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للقدرة والتحمل 2024 والمصنفة حاليًا رقم واحد عالميًا، ومن هولندا مارك فيسر، البطل الأوروبي الحالي ماريك.

وخاومي بونتي داش، البطل الإسباني السابق، والحاصل على عدة ألقاب أوروبية عالميّة، وسابرينا أرنولد، البطلة الألمانية صاحبة لقب أوروبا مرتين، سابرينا، إضافة إلى الموهبة السعودية الصاعدة مهند السالمي، الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2025.

من جانبه، قال رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: «تقدم العُلا نموذجًا فريدًا كونها وجهة عالمية، حيث تنسجم رياضات النخبة مع عناصر الطبيعة والثقافة والتاريخ في لوحةٍ متكاملة. تستمد فعالياتٌ مثل بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل برعاية ديفندر في العُلا هويتها من هذه البيئة الاستثنائية، إذ تتكامل تضاريسها المتنوعة، ومساحاتها الشاسعة، وتقاليدها الراسخة، لتصوغ تجارب أصيلة تترك أثرًا لا ينسى».

وقال زياد السحيباني، الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: «تمثل بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل برعاية ديفندر بالعُلا محطةً مهمة في مستهل عامٍ حافلٍ يسبق استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمّل، وهي ذروة المنافسات في هذه الرياضة. إنها لحظة فخر كبيرة للعُلا والسعودية، وتتويجٌ للجهود والعمل المتواصل الذي أسهم في بناء منظومة فروسية عالمية المستوى هنا».