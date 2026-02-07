سلسلة القادسية تصطدم بالفتح

يستقبل فريق القادسية الأول لكرة القدم، نظيره الفتح، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

يدخل القادسية المواجهة منتشيًا بـ10 مباريات متتالية دون خسارة، في سلسلة تاريخية غير مسبوقة للنادي، وضعته رابعًا في جدول الترتيب بـ43 نقطة، بعد تحقيق 13 انتصارًا و4 تعادلات، مقابل هزيمتين فقط.

وعلى الطرف الآخر، يتمسك الفتح بأفضليته التاريخية في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بعدما التقيا 19 مرة، كسب منها 9 مباريات، مقابل 5 انتصارات للقادسية، فيما حضر التعادل في 5 مواجهات. وسجل الفتح 30 هدفًا، مقابل 24 هدفًا للقادسية.

ويحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، من 6 انتصارات و5 تعادلات و8 خسائر، طامحًا إلى إيقاف سلسلة القادسية وتعديل مساره قبل دخول الجولات الحاسمة من الموسم.