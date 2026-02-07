المدفعجية والشياطين يتوعدان سندرلاند وتوتنام

يملك فريق أرسنال الأول لكرة القدم فرصة كبيرة لتسجيل قفزة نوعية نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي سندرلاند، السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين.

ويتربع الـ«جانرز» على عرش صدارة الـ«برميرليج» بفارق ست نقاط عن سيتي، مواصلًا التقدم نحو أول لقب له في الدوري الممتاز منذ 22 عامًا.

واستفاد أرسنال من تعثر خصومه في الفترة الأخيرة، أبرزهم أستون فيلا، الأقرب إلى أول مركزين، لكن تراجع نتائج رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري أبعده عن أرسنال وسيتي، وسمح أيضًا لمانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول بالدخول إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بقوة.

وعلى الرغم من العروض القوية التي يقدمها سندرلاند في موسمه الأول بعد العودة إلى الدوري الممتاز، من المرجح أن يتمكن أرسنال من حسم المواجهة على ملعب الإمارات وتعزيز صدارته، خاصة أنه لم يخسر أمام منافسه سوى 3 مباريات من أصل 33 مواجهة جمعتهما بالدوري، احتفل المدفعجية بـ19 منها وحضر التعادل بـ11.

إلى ذلك، يلتقي «الشياطين الحمر» أصحاب المركز الرابع بـ41 نقطة مع توتنام المتعثر بـ29 نقطة، بالمرتبة 14، في سعيهم إلى الفوز الرابع تواليًا تحت قيادة مايكل كاريك، مدربهم الجديد.

ويميل التاريخ إلى صف مانشستر يونايتد أمام توتنام بعد انتصاره 39 مرة مقابل 13 خسارة و15 تعادلًا من مجمل مواجهات الطرفين في الدوري، البالغة 67 مباراة.