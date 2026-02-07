كيتون ينال جائزة رجل العام

حصل الممثل مايكل كيتون على جائزة رجل العام عن 2026 من مجموعة «هاستي بودينج المسرحية» بجامعة هارفارد السبت.

وقدمت المجموعة المسرحية، التي يعود تاريخها إلى عام 1844، وتدعي أنها ثالث أقدم فرقة لا تزال تعمل في العالم، لكيتون جائزة «بودينج بوت» خلال الاحتفال المسائي.

وبعد ذلك حضر عرضًا مسرحيًا لمجموعة «هاستي بودينج».

وتقدم «هاستي بودينج المسرحية» جائزة رجل وامرأة العام للأشخاص الذين قدموا مساهمات دائمة ومؤثرة لعالم الترفيه.

يذكر أن كيتون، وهو ممثل تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وفائز بجائزة إيمي، اشتهر بأدواره في أفلام مثل باتمان وبيردمان وبيتلجوس وسبوتلايت.

وعمل أخيرًا ببطولة وإخراج الفيلم القصير «سويت ووتر»، وشارك وكان المنتج التنفيذي في المسلسل القصير الذي يتألف من ثمانية أجزاء «دوب سيك».