السيلية يفقد علوان بعد الظهور الثاني

أعلن نادي السيلية القطري، السبت، تعرض الأردني علي علوان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة في المباراة التي فاز فيها على الغرافة بهدف نظيف، الخميس الماضي.

ولم يكشف النادي عن نوع الإصابة التي تعرض لها اللاعب الأردني، أو المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

واكتفى السيلية، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»، بالتأكيد على أن علوان سيخضع لفحص طبي، السبت، للاطمئنان على حالته الصحية، وتحديد مدى الإصابة ومدة غيابه.

ويقع السيلية في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الغرافة المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة خلف السد، متصدر ترتيب الدوري القطري.

يُذكر أن لقاء الغرافة يُعد ثانٍ مواجهة يخوضها اللاعب الأردني في صفوف السيلية، بعدما مثّل الفريق للمرة الأولى في مباراة الشمال، الذي سبق وأن لعب له موسم 2022.