ألتيدور: مونديال 2026 يستهدف المواهب

يعتقد جوزي ألتيدور، مهاجم المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم السابق، أن تنظيم مونديال 2026، سيكون ردًا على المشككين بعدم قدرة اللعبة على منافسة كرة القدم الأمريكية الشعبية، في جذب الانتباه، مشيرًا إلى التغيير الذي أحدثته بطولة 1994.

وفي حديثه قبل مباراة السوبر بُل الحاسمة بين سياتل سي هوكس ونيو إنجلاند باتريوتس، الأحد، رفض ألتيدور التكهنات بأن كرة القدم ستواجه صعوبة في اكتساب شعبية على الر‌غم من استضافة أمريكا كأس العالم بالاشتراك مع ‌المكسيك ⁠وكندا.

وقال ​ألتيدور: «أعتقد أن الناس يولون الانتقادات اهتمامًا مبالغًا فيه، كأس العالم 1994 كان مثالًا جيدًا على ما يمكن أن تحدثه استضافة كأس العالم لكرة القدم في أي مجتمع، بسببها استُحدث الدوري الأمريكي لكرة القدم».

وقادت استضافة كأس العالم 1994 إلى استحداث ⁠الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدها بعامين.

وتوقع ألتيدور نموًا مماثلًا هذه ‌المرة، مضيفًا: «عندما أنظر إلى هذا ‍الصيف، أرى حدثًا ‍مماثلًا يحدث، إذ سيزداد الاهتمام والتسجيل والمشاركة للأطفال الصغار ‍والناس في كافة أنحاء البلاد».

وتفاءل ألتيدور بشأن حظوظ المنتخب الأمريكي تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، متابعًا: «أعتقد أن بوكيتينو قدم عملًا رائعًا، إذ نجح في التأقلم مع ثقافة وبيئة جديدتين ووضع بصمته الخاصة على الفريق وجعله يلعب بالطريقة التي يريدها، الفريق يستعد جيدًا في التوقيت السليم وسيبلغ ذروة أدائه في الوقت المناسب».

وأكد ألتيدور، الذي فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم مع تورنتو إف.سي عام 2017، واعتزل قبل عامين، على أن التأثير الأكبر لكأس العالم سيكون ‌في تنمية المواهب الشابة، إذ سيشجع الآباء أبناءهم على ممارسة اللعبة من خلال مشاهدة البطولة.