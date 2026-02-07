الاتحاد يفحص الجليدان قبل الغرافة

يخضع أحمد الجليدان، الظهير الأيمن في فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى فحوص طبية، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض الظهير الأيمن في القطب الجداوي إلى إصابة بالعضلة الخلفية أثناء مشاركته أمام النصر ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، التي خسرها الاتحاد 0ـ2، واضطر البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى تغييره، ليحل محمد برناوي عوضًا عنه.

وأوضح المصدر ذاته أن الهولندي ستيفن بيرجوين بدأ برنامجه اللياقي الأسبوع الجاري، قبل دخوله التدريبات الجماعية، فيما واصل زميله المهاجم صالح الشهري برنامجه التأهيلي.

وتعرض الجناح الهولندي إلى إصابة عضلة الساق أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ 16، فيما عانى الشهري من الإصابة ذاتها بمباراة الفتح بالجولة الـ 19.

من جانبه، يخوض الاتحاد مواجهة الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة القطري، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويحتل النادي الجداوي المركز السادس في سلم الترتيب الآسيوي برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات ومثلها خسائر.