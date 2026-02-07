اللاعبون: النادي متهالك ونستحم بمياه باردة

انتقد لاعبو فريق رايو فايكانو الإسباني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني، إدارة النادي علنًا بسبب «الظروف غير المقبولة» ومن بينها الأرضيات غير الصالحة للعب، والاستحمام بمياه باردة، قبيل تأجيل رابطة دوري «لاليجا» مباراة ضيفه ريال أوبييدو، بسبب سوء أرضية الملعب.

واشتكى ‌اللاعبون، في ‌بيان صحافي من تهالك البنية التحتية في كل من ملعب فاييكاس، وملاعب التدريب التابعة للنادي التي أكدوا أنهم لم يتمكنوا من استخدامها لأشهر خلال فترة الإعداد للموسم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، السبت، عدم ⁠إمكانية تنظيم مباراة أوبييدو، بسبب سوء أرضية الملعب، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت ‍جهود إصلاح العشب ‍الذي تم استبداله أخيرًا.

ورسم لاعبو ‍رايو صورة للإهمال الممنهج، معبرين عن تذمرهم من الأوضاع التي تزداد سوءًا مع تقدم الموسم، في ملعبهم، إلى جانب انقطاع ​المياه الساخنة في دورات المياه في بعض الأيام، وعدم كفاية خدمات النظافة.

وأشاروا إلى أنهم أثاروا مخاوفهم مرارًا مع راؤول مارتن بريسا، رئيس النادي، لكن من دون جدوى تذكر.

ولم يرد نادي رايو فايكانو بعد على طلب للتعليق.

وأصدر نادي أوبييدو بيانًا عبر فيه عن تعاطفه مع لاعبي رايو فايكانو، لكنه اشتكى من أن تأجيل المباراة قبل أربع ساعات فقط من انطلاقها سيلحق به ضررًا واضحًا.

ومن ‌المقرر أن يستضيف رايو غريمه المحلي أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع المقبل.