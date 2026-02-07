قبل هوفنهايم.. بايرن يستعيد كين ونوير

أصبح هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، ومانويل نوير، حارس المرمى، جاهزين للعب في مواجهة هوفنهايم، الأحد، ضمن منافسات دوري «بوندسليجا».

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن للصحافيين السبت: «اللياقة البدنية بالتدريب في قمتها. استمتعنا بالتدريب على مدار الأسبوع بالكامل، الجميع عادوا، إذا سارت الأمور كما أعتقد، فسينضم نوير للتدريب، وبذلك سيكون كل اللاعبين متاحين، هاري كان مريضًا في بداية الأسبوع، لكن الجميع الآن بصحة جيدة».

وتلقى بايرن أول هزيمة له في الدوري الموسم الجاري، أمام أوجسبورج 1ـ2، بعدها تعادل الفريق 2ـ2 مع هامبورج، ليتقلص الفارق بينه وبين بوروسيا دورتموند إلى ست نقاط.

وتجمع المباراة بين أقوى هجومين في الدوري، إذ سجل بايرن 74 هدفًا، بينما أحرز هوفنهايم، الذي فاز في آخر خمس مباريات له، 43 هدفًا.

وأثنى ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، على هوفنهايم، ووصفه بأنه مفاجأة الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

وعن المواجهة المرتقبة، أكد كومباني أن بايرن قادر على إيقاف انطلاقة هوفنهايم، مضيفًا: «أظهرنا دائمًا أنه عندما يرغب فريق في تقديم أداء قوي فإننا نكون موجودين وقادرين على اللعب بشكل مثالي، أعتقد أنه من الجيد دائمًا عندما يظهر المنافس هذه القوة في الأداء فإن هذا يكون مفيدًا أيضًا للجماهير، لأنه يخرج أفضل ما في المباراة، نحن مستعدون لهذا اللقاء، لأنها واحدة من نقاط قوتنا، وقوتهم».

ولا تُعد المباراة مجرد مواجهة بين هداف الفريق هاري كين وأندريج كراماريتش، الذي سجل ثمانية أهداف أمام بايرن، بل هي مواجهة أيضًا بين الحارسين مانويل نوير وأوليفر باومان مع نظرة على كأس العالم.

ولعب باومان مع المنتخب الألماني في المباريات الست بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بدلًا من مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي المصاب.

ويغيب تير شتيجن، حارس جيرونا، مرة أخرى لأشهر بسبب إصابة في الفخذ تهدد مشاركته في بطولة كأس العالم، لأنه سيفقد حساسية المباريات.

وسيكون باومان الاختيار الطبيعي لحراسة عرين المنتخب الألماني، ولكن هناك دعوات ليوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، للتواصل مع مانويل نوير، الفائز بكأس العالم 2014، الذي شارك في كافة البطولات الكبرى منذ 2010 قبل اعتزاله اللعب الدولي بعد يورو 2024.

وحتى الآن، رفض نوير، صاحب الـ39 عامًا، كل اقتراحات عودته للمنتخب الألماني، كما أنه لم يعلن بعد ما إذا كان سيجدد تعاقده مع بايرن لموسم آخر أم لا.

وأشار كومباني إلى أن نوير يملك الخبرة الكافية التي تخوله لاختيار الأنسب له، متابعًا: «أستطيع أحيانًا أن أقدم له بعض النصائح، لكنه يمتلك الخبرة الكافية لاتخاذ قراراته بنفسه، شخص خاص وحارس مرمى مميز، أريد أن يستمتع بالطريقة التي يقدم فيها مستواه الآن، وكل شيء آخر متروك لتناقشه وسائل الإعلام».