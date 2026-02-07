إيكيتيكي يكشف قصة ليفربول

كشف هوجو إيكيتيكي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن سبب اختيار اللعب مع «الريدز» بدلًا من نيوكاسل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي مقابلة بثّتها شبكة «سكاي سبورتس» السبت، قال إيكيتيكي: «قرار اختيار ليفربول كان سهلًا، في البداية هو بطل الدوري في الموسم الماضي، يمكنك أن تنضم لأفضل فريق في إنجلترا، كيف يمكنك رفض ذلك؟».

وأضاف إيكيتيكي: «بالطبع اللاعبون وأسلوب اللعب، رأيت نفسي ألعب في هذا الفريق، وكنت أعتقد أن الأمر سيبدو رائعًا جدًا، بالنسبة لي كان هذا هو الخيار الأفضل، قرارًا سهلًا جدًا».

وصنع فلوريان فيرتز الهدف الأول من ثنائية إيكيتيكي، ومع مرور الوقت بدأت صفقتا الصيف في تكوين شراكة مزدهرة، بعدما اشترك الثنائي حتى الآن في ستة أهداف في كافة المسابقات الموسم الجاري، وهو رقم يفوق أي ثنائي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أليكس ماك أليستر، لاعب ليفربول، في تصريح سابق بثّه موقع النادي الإنجليزي، أن هذه الثنائية تكمل بعضها بعضًا، متابعًا: «أنهما يكملان بعضهما بعضًا بشكل جيد، كلاهما موهبتان كبيرتان، وأظن أن الجميع يستطيع رؤية إمكاناتهما، نلاحظ أنهما يعشقان اللعب بالتمريرات الثنائية وأمورًا من هذا النوع، وهو أمر رائع فعلًا، لأنه يمكنهما صناعة الأهداف والتمريرات الحاسمة في لحظة واحدة، لذلك أنا سعيد لهما، إنهما يظهران كم هما جيدين، ولكن كما قلت، أعتقد أننا فريقًا بحاجة للتطور وهذا ما نريده».

ويُعد إيكيتيكي الأسرع بين صفقات الصيف في ترك بصمته، ورفع رصيد أهدافه إلى 15 هدفًا مع ليفربول بعد تسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها على نيوكاسل 4ـ1 الأسبوع الماضي.