برشلونة يتخلى عن المشروع الأوروبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، انسحابه من مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانًا صحافيًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: «يعلن نادي برشلونة بموجب هذا البيان أنه أخطر اليوم شركة دوري السوبر الأوروبي، والأندية المعنية رسميًا بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي».

ويُعد نادي برشلونة أحد الأندية المؤسسة لمشروع دوري السوبر الأوروبي، مع ريال مدريد الإسباني.

وتعد بطولة دوري السوبر الأوروبي مسابقة كرة قدم سنوية مقترحة للأندية يتنافس عليها 20 ناديًا أوروبيًا، وتم تصميم هذا الدوري ليضم 15 ناديًا مؤسسًا، تشارك بشكل دائم في تلك المسابقة، مع 5 أندية أخرى تتغير في كل موسم، بناء على الأداء في الموسم الأخير من الدوريات المحلية الأوروبية.