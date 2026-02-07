التشيك توّدع «ملكة السينما»

نعّت وسائل الإعلام التشيكية، السبت، يانا بريخوفا، الممثلة السينمائية والتلفزيونية، بعدما وافتها المنيّة عن عمر 86 عامًا، الجمعة،

نقلًا عن ابنتها الممثلة تيريزا برودسكا.

وتُعد يانا الشهيرة بأنها «بريدجيت باردو التشيك» بسبب جمالها، إحدى أهم نجمات سينما تشيكوسلوفاكيا والتشيك.

ومن 1958 إلى 1962، تزوجت يانا ميلوش فورمان، المخرج والممثل الراحل، الذي أصبح مخرجًا في هوليوود وحصل على الأوسكار، كما كانت شقيقتها هانا التي توفيت قبل عامين فقط، ممثلة مشهورة أيضًا.

ولدت يانا بريخوفا في 20 يناير من عام 1940 في براغ، وكانت ترتيبها الثاني بين ثمانية أشقاء.

وحصلت يانا على أولى أدوارها السينمائية في عمر الثالثة عشر عامًا، وجاء بزوغ نجمها لاحقًا بدور التلميذة يانا في الفيلم الطويل «مبادئ أعلى» والذي نالت عليه جائزة في مهرجان لوكارنو السينمائي.

وشاركت يانا أيضًا في أدوار بألمانيا بما في ذلك الفيلم الروائي الطويل «المنزل الكائن في كارب لين» عام 1965.

وأدت يانا دور الملكة في سلسلة الأطفال الخيالية «أرابيلا» المعروفة أيضًا باسم «أرابيلا الأميرة» أو «قصة الخاتم السحري».