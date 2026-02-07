النصر يستند على موافقتين في قضية الحمدان

تتسلح إدارة نادي النصر بموافقتين رسميتين بشأن نظامية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمام الاتحاد ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن مشاركة المهاجم الدولي مع النصر جاءت بعد الحصول على موافقة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين على اعتماد تسجيله في القطب العاصمي.

وفسخ الحمدان، الأحد الماضي، عقده مع الهلال، الذي ينتهي في 6 فبراير الجاري، أي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام.

وكانت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، ذكرت الجمعة أن الهلال قدم شكوى رسمية ضد الحمدان، ناسبًا إلى اللاعب فسخ عقده مع النادي دون «سبب مشروعٍ».

وعدَّ النادي الخطوة «مخالفةً صريحةً بلا سببٍ مشروع وتحايلًا واضحًا على الأنظمة».

كما قدم الاتحاد احتجاجًا على مشاركة الحمدان بعد خسارته مواجهة النصر بهدفين دون رد، الجمعة.

ولعب الحمدان مع الهلال الموسم الجاري 15 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها هدفًا ولم يصنع أي هدف.

وشارك اللاعب الدولي مع فريقه الجديد أمام الاتحاد في الدقيقة 89 بدلًا من الفرنسي كينسجلي كومان.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم الترتيب برصيده إلى 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.