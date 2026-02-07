«Red Dead» تبيّع 82 مليون نسخة

تجاوزت مبيعات لعبة «Red Dead Redemption 2» حاجز الـ82 مليون نسخة، وذلك خلال 8 أعوام منذ إصدارها، للمرة الأولى 26 أكتوبر 2018.

وتندرج «Red Dead Redemption 2»، ضمن إطار ألعاب الفيديو من نوع عالم مفتوح، أكشن، ومغامرات، وتأتي من تطوير ونشر شركة «روكستار جيمز».

وأصدرت اللعبة للمرة الأولى 2010، وتُعد الثالثة ضمن سلسلة ريد ديد.

وتقع أحداث اللعبة في عام 1899، وتتبع شخصية رجل يُدعى آرثر مورجان، الخارج عن القانون، وهو عضو في عصابة داتش فان دير ليند.

نزلت اللعبة على بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون، في 26 أكتوبر 2018 وعلى الحاسب الشخصي في 5 نوفمبر 2019.

وحدّثت «روکستار جیمز» أقراص رید دید 2، وإصدارها الرقمي للجيل التاسع من وحدات تحکم بلاي ستيشن 5 وسلسلة إكس بوكس سيريس إكس وأس في عام 2020.

ويُعد أسلوب اللعبة من منظور الشخص الثالث، تتضمن أيضًا خيار اللعب بمنظور الشخص الأول، وتدور أحداثها في عالم مفتوح، يشمل مناطق متنوعة مثل الغابات والجبال والصحارى والمستنقعات، ويمكن للاعب استكشاف هذا العالم سيرًا على الأقدام أو باستخدام الخيول.