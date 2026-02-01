ماذا تعرف عن ميسي جناح نيوم الجديد؟

ولد ريان ميسي تانفوري، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم الجديد، في هوت دو سين، إحدى ضواحي باريس في 23 من مايو عام 2007، وتعود أصول والده الكاميروني زاكاري ميسي تنفوري إلى السودان، بينما تنحدر والدته من تونس.

بدأ مسيرته الكروية بالانضمام إلى نادي شافيل المحلي عام 2015. وإلى جانب كرة القدم، حرص والده على إلحاقه برياضة كرة الصالات في صغره لتحسين دقته في المساحات الضيقة ورفع مستوى لياقته البدنية، ونتيجة لذلك، أظهر ميسي مهارة فنية عالية وقدرات بدنية تفوق المتوسط، ما لفت أنظار الأندية الكبرى في المنطقة، فانتقل من شافيل عام 2017 إلى نادي فرساي.

التحق بعدها بأكاديمية «كليرفونتين» الشهيرة التي تعد مصنع المواهب الفرنسية، وخرج منها نخبة نجوم الديوك على غرار كيليان مبابي، وتييري هنري، ونيكولاس أنيلكا، وحاتم بن عرفة، والبقية.

صقلت الأكاديمية العريقة موهبته الفتية تحت إشراف نخبة من المدربين الفرنسيين، انضم في عام 2022 إلى نادي ديجون بعقد امتد لثلاثة أعوام مفضلًا إياه على عروض من أندية كبرى، مثل موناكو وسانت إيتيان ورين، لرغبة والديه في ضمان بيئة تطويرية هادئة له.

دخل ميسي تاريخ نادي ديجون من أوسع أبوابه في أبريل 2024 حين أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا و10 أشهر، ثم عزز رقمه القياسي أصغر هداف في تاريخ النادي بتسجيله هدف الفوز ضد أورليان.

انتقل في أغسطس 2024 إلى نادي ستراسبورج الناشط في الدوري الفرنسي الممتاز بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، تمت إعارته في صيف 2025 لنادي باو في الدرجة الثانية الفرنسية بحثًا عن دقائق لعب أكثر، حيث سجل هدفين في 14 مباراة خاضها مع الفريق.

يحرص الفتى الفرنسي، البالغ طوله 1.75 متر، في تصريحاته الإعلامية على توضيح عدم وجود صلة قرابة بينه وبين الأسطورة ليونيل ميسي، مؤكدًا رغبته في بناء اسمه الخاص في عالم كرة القدم، ويصف أسلوب لعبه بأنه يميل للعب في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم المتأخر.

يذكر دائمًا دور والده الكاميروني ووالدته التونسية في توجيه مسيرته الاحترافية وحمايته من الضغوط الإعلامية المبكرة.

يمتلك اللاعب سجلًا دوليًا مع المنتخبات السنية الفرنسية، حيث مثل منتخب تحت 17 عامًا في بطولة أمم أوروبا.