رسميا.. ميسي يقود هجوم نيوم

أعلن نادي نيوم، السبت، رسميًا تعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالفرنسي ريان ميسي قادمًا من ستراسبورج بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء في بيان رسمي للنادي على منصة «إكس» السبت: «أنهت إدارة نادي نيوم رسميًا إجراءات انتقال اللاعب ريان ميسي، قادمًا من نادي ستراسبورج الفرنسي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. مرحبًا بك يا ريان في عائلة نيوم».

ميسي، البالغ من العمر 18 عامًا يشغل مركز الجناح الأيسر، وقد سجل 10 أهداف طيلة مسيرته الكروية التي بلغت 49 مباراة.

يذكر أن نيوم تفوق، الجمعة، على نظيره الرياض بهدف نظيف على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، حافظ نيوم على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة الثالثة تواليًا «فوزان وبينهما تعادل» رافعًا رصيده إلى 28 نقطة.