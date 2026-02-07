الهلال يخسر بنزيما.. ويطير إلى دبي

يجري الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، العديد من التغييرات على قائمة الأسماء المشاركة أمام شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب راشد في دبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته أن القطب العاصمي سيفتقد خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما في المباراة الآسيوية بسبب مشاركته في مرحلة الأدوار التمهيدية، مع الاتحاد ناديه السابق في البطولة ذاتها.

وينتظر ظهور الثنائي الفرنسي سايمون بوابري ومحمد ميتي للمرة الأولى مع الهلال في البطولة الآسيوية.

وتغادر بعثة الهلال، السبت، بطائرة خاصة، على أن يختتم تدريباته، الأحد، قبل مواجهة شباب الأهلي.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم الترتيب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات دون تعادل أو خسارة وبفارق 4 نقاط عن تراكتور الإيراني، صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي الثالث.