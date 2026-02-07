الأولمبياد الشتوي.. ألمن يخطف الذهبية الأولى

خطف السويسري فرانيو فون ألمن، ذهبية سباق التزلج الألبي للرجال، في بورميو، السبت، ليحصد أول ميدالية في أولمبياد ميلانوـ كورتينا الشتوية 2026.

وسجّل فون ألمن، صاحب الـ24 عامًا، بطل العالم الحالي، سرعة وصلت إلى 145 كلم/ساعة في السباق، محققًا زمنًا قدره دقيقة واحدة، و51 ثانية و61 في المئة على منحدر ستيلفيو.

وقال فون ألمن: «أشعر في هذه اللحظة وكأني في فيلم. سرّي أن أستمتع بالتزلج! كنت مرتاحًا جدًا في الصباح وحاولت الاحتفاظ بالشعور الجيد من التدريبات والاستمتاع بالتزلج».

وتقدم السويسري على صاحبي الأرض الإيطاليين جوفاني فرانتزوني بفارق 20 بالمئة من الثانية، ودومينيك باريس بفارق 50 في المئة، فيما اكتفى ماركو أودرمات، المرشح للفوز، المتصدر بفارق كبير للترتيب العام في كأس العالم مع ثلاثة انتصارات هذا الموسم، بالحلول رابعًا بفارق 70 في المئة من الثانية.

أصبح ألمن خامس سويسري يتوج بذهبية الانحدار الأولمبي منذ 1948، بعد بيات فويتس، وديدييه ديفاجو، وبيرمين تسوربريجن وبرنهارد روسّي.