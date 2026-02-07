الميدالية الأولى

تُوّج السويسري فرانيو فون ألمن، صاحب الـ24 عامًا، بأولى ميداليات أولمبياد ميلانو ـ كورتينا الشتوية 2026، بعدما خطف، السبت، المركز الأول في مسابقة التزلج الألبي للرجال (الفرنسية ـ رويترز)