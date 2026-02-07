الرئيسية / الصورة .. قصة

المهمة الآسيوية

2026.02.07 | 04:23 pm
افتتح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، ملف مواجهة الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام شباب الأهلي الإماراتي الإثنين (المركزالإعلامي ـ الهلال)
المهمة الآسيوية

المهمة الآسيوية

المهمة الآسيوية

المهمة الآسيوية

المهمة الآسيوية

المهمة الآسيوية

اقرأ أكثر عن: الهلال