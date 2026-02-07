قبل البحرين.. ليندبلاد يكسب اهتمام بيرمان

وصف آلان بيرمان، مدير فريق ريسينج بولز، المنافس في سباقات فورمولا 1، الناشئ أرفيد ليندبلاد، بالهدوء، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في ملبورن، 8 مارس المقبل، في جائزة أستراليا الكبرى.

وقال بيرمان في تصريح لموقع الفورمولا 1، نقله السبت، موقع «موتر سبورت» العالمي المختص في رياضة المحركات: «أرفيد ليندبلاد البالغ 18 عامًا أدى خلال اختبارات برشلونة القصيرة مستوى رائعًا»، مشيرًا إلى أوجه تشابه في أسلوبه مع السائق إسحاق حجار، الذي خاض موسمه الأول مع ريسينج بولز العام الماضي، وانتقل إلى ريد بُل 2026، ليصبح زميلًا لماكس فيرستابن، بينما ينضم ليندبلاد، بعد إنهائه بطولة الفورمولا 2 في المركز السادس، إلى ليام لاوسون في ريسينج بولز.

وأضاف بيرمان: «ليندبلاد هادئ جدًا ومتماسك للغاية، لا شيء يهزه، كما قلت العام الماضي عندما وصفت إسحاق، فهو يريد التعلم ويريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات».

وشدد بيرمان على فضول ليندبلاد ورغبته في الحصول على أكبر قدر ممكن من التعليمات الممكنة، متابعًا: «أهم شيء هو السرعة، ويبدو أنها موجودة، السائقان متشابهان جدًا. حتى الآن، كل شيء يسير بشكل جيد».

من جهته، سلط تيم جوس، المدير التقني لفريق ريسينج بولز، الضوء على احترافية السائق الشاب، قائلًا: «بالنسبة لشخص في عمره، فهو هادئ ومحترف بشكل لا يُصدق، ملاحظاته واضحة ومفهومة، وظل متماسكًا جدًا خلال عملية التأقلم مع هذا الجيل من السيارات، الملاحظات التي قدمها أثناء العمل على توازن السيارة كانت بسيطة وواضحة جدًا، وأُعجبنا بذلك كثيرًا».

ويخوض فريق ريسينج بولز وليندبلاد الاختبار التالي، في تجارب البحرين، المقرر تنظيمها بين 11ـ13 و18ـ20 فبراير الجاري.