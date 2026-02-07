الرئيسية / الصورة .. قصة

الفرسان في العُلا

2026.02.07 | 04:37 pm
انطلقت بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل في العُلا، السبت، والمستمرة على مدار يومين، بمشاركة 300 فارس يمثلون أكثر من 70 دولة تصوير: بشير صالح
