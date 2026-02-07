الزهراني: موقف الحمدان سليم.. وحنانية: محل نظر

أكد رياض الزهراني، المستشار والخبير القانوني، أن شكوى نادي الهلال ضد عبد الله الحمدان، المنتقل إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، لا ترتكز إلى مستند نظامي، موضحًا أن لجنة الاحتراف لا تقيد أي لاعب إلا بعد التحقق من انتهاء علاقته التعاقدية مع ناديه السابق.

وذكر لـ«الرياضية» الزهراني أن فسخ الحمدان عقده مع الهلال من طرفه لا يُعد تحايلًا على الأنظمة، مشيرًا إلى أن النظام يمنحه مشروعيه ذلك مع تحمّل التبعات.

وقال الزهراني: «الحمدان أنهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل، وتم قيده بشكل نظامي، بدليل إسقاط اسمه من كشوفات الهلال، والعملية لا تتطلب موافقة النادي السابق».

وكانت مصادر خاصة بـ«الرياضية» ذكر الجمعة أن الهلال تقدم، الخميس، بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي للعبة، عد فيها أن اللاعب فسخ عقده دون «سبب مشروع»، واصفًا الخطوة بأنها «مخالفة صريحة للأنظمة وتحايل واضح عليها».

وعن احتجاج نادي الاتحاد على نظامية مشاركة عبد الله الحمدان في مباراة الفريقين، التي خسرها القطب الجداوي الجمعة 2ـ0 ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي، أوضح الزهراني أن أهلية اللاعب للمشاركة تُحدَّد نظامًا بناءً على استكمال إجراءات القيد والتسجيل وفق لوائح الاتحاد السعودي، وفي مقدمتها اعتماد التسجيل عبر النظام الإلكتروني قبل موعد المباراة، وعدم وجود أي مانع انضباطي سارٍ بحق اللاعب.

وبين أن إنهاء العلاقة التعاقدية السابقة، متى ما تم خارج الفترة المحمية ووفق الإجراءات المعتمدة، يُعد إجراءً مشروعًا ضمن لوائح الاحتراف، ولا يترتب عليه بطلان القيد الجديد ما دام مستوفيًا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية.

وأشار إلى أن إدراج اللاعب في الكشوفات الرسمية للمباراة يُعد قرينة تنظيمية معتبرة على صحة قيده.

وشدد على أنه لا يُعتد بأي طعن إلا إذا استند إلى دليل قاطع يثبت وجود مخالفة إجرائية جوهرية أو خرق صريح لنصوص اللوائح المعتمدة.

وأضاف أن عبء الإثبات في الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد يقع على عاتقه لإظهار أي خلل جوهري في إجراءات التسجيل، وفي حال عدم ثبوت ذلك فإن الأصل هو سلامة القيد وصحة المشاركة نظامًا، بما يرجّح قبول الاحتجاج شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأكيد سلامة موقف النصر من الناحية النظامية.

من جانبه، أكد الأردني عماد حنانية، المحامي في القانون الدولي الرياضي، على صحة مشاركة الحمدان مع ناديه الجديد، ولكن هذا لا يعفيه من العقوبات من شكوى الهلال ضده بسبب فسخ العقد قبل نهايته.

ويوضح لـ«الرياضية» حنانية قائلًا: «مشاركة الحمدان صحيحة طالما الاتحاد السعودي قبل التسجيل، ولكن أي خلاف بين اللاعب ونادية السابق يبقى محل نظر أمام لجان الاتحاد».