السبت.. يايسله يحدد قائمة الوحدة

يحدد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم القائمة الأساسية في التدريب المسائي، السبت، المشاركة أمام الوحدة الإماراتي ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن بعثه فريق الأهلي تغادر صباح الأحد إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية استعدادًا لمواجهة الوحدة، الإثنين.

وتشهد المباراة عودة علي مجرشي إلى القائمة الأساسية بعد غيابه عن مباراة الحزم الأخيرة بالجولة 21 من دوري روشن السعودي بسبب الإيقاف بالبطاقة الحمراء في مباراة الهلال الجولة 20.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن منافسة الوحدة من أربع انتصارات وتعادل وخسارة.