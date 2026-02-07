ثنائية يونايتد تزيد متاعب توتنام

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الرابع تواليًا بتغلبه على ضيفه توتنام المنقوص بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز.

ورفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بفارق اثنيتن عن أستون فيلا الثالث الذي يواجه مضيفه بورنموث في وقت لاحق. في المقابل، تجمّد توتنام الجريح عند 29 في المركز الـ 14 بعد أن تكبد خسارته العاشرة في الدوري الموسم الجاري.

واستغل يونايتد على أكمل وجه طرد المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو «29»، إثر تدخل عنيف على لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو، ليدكّ مرمى سبيرز بهدفين على مدار الشوطين عبر الكاميروني براين مبومو والقائد البرتغالي برونو فرنانديز.

واستهل «الشياطين الحمر» بضغط مكثف، وحصل على فرصتين جديتين، الأولى للبرازيلي كاسيميرو من تسديدة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو «11»، قبل أن يقترب مواطنه ماتيوس كونيا من التسجيل من تسديدة مقوسة من مسافة بعيدة علت المرمى «20».

واستفاد يونايتد سريعًا من طرد روميرو لإطباق سيطرته على دفاع توتنام، فبعد أن أبعد الهولندي ميكي فان دي فين محاولة خطيرة من فرنانديز كانت في طريقها إلى الشباك، حصل أصحاب الأرض على أول ركلة ركنية في المباراة نفذها الأخير قصيرة إلى كوبي ماينو، الذي أعاد الكرة مقوسة داخل المنطقة نحو مبومو، ليضعها الأخير بهدوء بباطن القدم في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى «38».

وعلى الرغم من النقص العددي، كاد توتنام أن يفرض التعادل من هجمة نادرة له في المباراة، أطلق الهولندي تشافي سيمونز تسديدة قوية إثر هجمة مرتدة مرت بجوار القائم الأيمن بفارق سنتيمترات قليلة «57».

وأمن يونايتد اللقاء عندما أضاف له فرنانديز الهدف الثاني بعد أن استقبل عرضية مواطنه ديوجو دالوت من الجهة اليمنى، وسدد كرة قوية من مسافة قريبة استقرت في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى «81».