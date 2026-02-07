الخيل العربية.. 240 رأسا و151 مالكا

تنطلق بطولة الإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة في ملهم، الخميس، وسط مشاركة 240 رأسًا من الخيل، تعود ملكيتها إلى 151 مالكًا يمثلون مختلف مناطق السعودية.

وتنظم منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام، من 12 حتى 14 فبراير، إذ تبدأ الأشواط يوميًّا عند الـ 03:15 عصرًا، بواقع 15 شوطًا تنتهي بـ 8 بطولات نهائية، إضافة إلى فعاليات مصاحبة موجّهة للعائلات، لتعزيز الجانبين الترفيهي والثقافي للحدث.

وتقدم البطولة جوائز مالية نقدية دعمًا للملاك والمربين، وتحفيزًا على مواصلة تطوير الإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة.

وتأتي البطولة تحت تنظيم مظلة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وبإشراف تنظيمي من مركز المرتجز للفروسية.