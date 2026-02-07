الخلود يضرب الشباب «رايح جاي»

جدَّد فريق الخلود الأول لكرة القدم تفوقه على نظيره الشباب في الموسم الجاري بعد فوزه عليه بهدف نظيف خلال المواجهة التي جرت السبت ضمن الجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجَّل عبد العزيز العليوة الهدف الوحيد في الدقيقة «78» من المباراة التي جرت على ملعب نادي الحزم في الرس.

وقبل الهدف بنحو 10 دقائق، كاد علي البليهي، المنضم حديثًا إلى صفوف الشباب قادمًا من الهلال، أن يضع «الليوث» في المقدمة بعدما سجَّل هدفًا، لكن الحكم محمد السماعيل ألغاه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وكرَّر الخلود من خلال هذا الانتصار سيناريو مباراته أمام الشباب في الدور الأول من الدوري التي حسمها بنتيجة 2ـ1، كما استعاد توازنه بعد خسارتين متتاليتين وتعادل في آخر ثلاث جولات.

ورفع الخلود رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14، بفارق الأهداف عن الشباب الذي ظلَّ في المركز الـ13 بالرصيد ذاته من النقاط.