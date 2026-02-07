باور ديناموز يسقط نهضة بركان

تلقى فريق نهضة بركان المغربي الأول لكرة القدم الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسقوطه السبت 0ـ2 أمام مضيفه باور ديناموز الزامبي لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، ليتأجل حسم تأهله إلى دور الثمانية للجولة الأخيرة.

وخسر نهضة بركان في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، متصدر المجموعة، في القاهرة ليضمن الفريق المصري التأهل إلى دور الثمانية.

وعلى ملعب ليفي ماناواسا بمدينة ندولا الزامبية، سجَّل دينامو هدفين في الشوط الثاني، وكانت البداية بعد دقيقتين بواسطة رونيل مانيانجا عندما استغل خطأ دفاعيًّا ليضع الكرة في شباك الحارس مهدي مفتاح.

وضاعف برينس مومبا النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تلقى تمريرة عرضية من البديل تشيفوندو مفاسي ليحوّلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع باور ديناموز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث متأخرًا بفارق الأهداف عن بركان الثاني. وبات الصراع مفتوحًا بين الفريقين على مرافقة بيراميدز لدور الثمانية.

ويتصدر بيراميدز المصري المجموعة بعشر نقاط قبل أن يستقبل باور ديناموز الأحد. ويستضيف نهضة بركان ريفرز يونايتد النيجيري في الجولة الأخيرة الجمعة المقبل.