السالمي يخطف ذهب 120 كيلومترا في العلا

انتزع الفارس السعودي مهند السالمي صدارة منافسات سباق CEI2 لمسافة 120 كيلومترًا، السبت، في افتتاح بطولة القدرة والتحمُّل التي تستضيفها محافظة العلا.

وجاء تتويج السالمي بعد تفوُّقه في مراحل السباق الأربع، محافظًا على سرعته، ومعدل نبض الجواد، ليؤكد جاهزيته لخوض بطولة العالم المقبلة 2026، التي تُعدُّ بطولة العلا إحدى محطاتها الرئيسة.

وحلَّ الفارسان الإماراتيان راشد البلوشي وسعيد الحربي ثانيًا وثالثًا على التوالي.

وعبَّر السالمي عن سعادته بالفوز قائلًا: «أشعر بفخرٍ كبيرٍ بتحقيق هذا الإنجاز، وأسعى إلى رفع اسم السعودية في بطولة العالم. هذا الفوز يعكس جاهزيتنا للمنافسة».

وتنظَّم البطولة من قِبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، واعتماد الاتحاد الدولي، وبمشاركة أكثر من 200 فارسٍ وفارسةٍ من دولٍ عدة.

وتختتم المنافسات، الأحد، بتنظيم سباق 160 كيلومترًا الذي يُعدُّ الأبرز، ويمنح نقاطًا مؤثرةً في سباق التأهل إلى بطولة العالم 2026.