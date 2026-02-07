الشكوك تحاصر الغنام.. وديمبلي انتظار

يُنتظر أن يخضع الفرنسي موسى ديمبلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لفحوصاتٍ طبيةٍ من أجل تحديد إمكانية مشاركته من عدمها في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الهلال، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وغاب المهاجم الفرنسي عن مباراة ضمك، الجمعة الماضي، بعد شعوره بآلامٍ في الركبة، منعته من خوض اللقاء الذي كسبه الفريق الشرقي 2ـ0 في الجولة الـ 21.

وخلال الموسم الجاري، خاض ديمبلي 13 مباراةً، سجَّل فيها خمسة أهدافٍ، وقدَّم تمريرةً حاسمةً وحيدةً، طبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وعلى مستوى الغيابات، تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق خالد الغنام بالمشاركة في مواجهة الهلال.

وخرج الغنام من مواجهة ضمك عند الدقيقة 72 متأثرًا بالإصابة، على أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل التأكد من إمكانية مشاركته موعد عودته إلى الملاعب.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، منح المدرب السعودي سعد الشهري لاعبي الفريق إجازةً لمدة يومين بعد الانتصار على ضمك.

ويعاود الفريق الشرقي تدريباته استعدادًا لمواجهة المتصدر الهلال، الإثنين المقبل.

ويحتل الاتفاق المركز السادس في دوري روشن السعودي بـ 35 نقطةً، حصدها من عشرة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ، مقابل مثلها من الهزائم.