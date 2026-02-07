بعد عام.. ثبات هلالي.. تقدم نصراوي وأهلاوي.. وتراجع اتحادي

تعرّض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لضربة مؤلمة جديدة، بعد سقوطه في مصيدة تعثّر آخر، عقب خسارته 0ـ2 أمام النصر، الجمعة، ليبتعد حامل لقب دوري روشن السعودي عن المنافسين الطامحين لاعتلاء المنصة، في وقت تؤكّد فيه لغة الأرقام تراجع الاتحاد، على صعيد إجمالي النقاط، في مقارنة بين محصلته في فبراير 2025، أي بعد 20 جولة من الموسم الماضي، ومحصلته بعد 20 مواجهة حتى الآن في الموسم الجاري.

وعلى عكس أرقام الاتحاد، الذي فقد بريقه وتفوقه، نجح فريقا النصر والأهلي في أخذ خطوات إلى الأمام، في مقارنة بين محصلتهما بعد 20 جولة في الموسمين الماضي والجاري، فيما حافظ الهلال على ثباته النقطي، ولو أنَّ وضعيته في الموسم الجاري تبدو أفضل، كون الكرة لم تكن في ملعبه في هذه الفترة من الموسم الماضي.

وكان الهلال قد جمع 48 نقطة، من 15 فوزًا و3 تعادلات وخسارتيْن، عند نهاية 20 جولة في الموسم الماضي، في محصلة نقطية قريبة من محصلته حتى الآن في الموسم الجاري، إذ جمع 50 نقطة من 15 فوزًا و5 تعثرات.

وعلى الرغم من التقارب النقطي بعد 20 جولة بين الموسميْن الماضي والجاري، إلا أنَّ رحلة الهلال حملت مفارقات واضحة، فهو يتصدر الترتيب حاليًّا، وسجلاته تخلو من لغة الهزائم، لكنّه كان ثانيًا في ترتيب الموسم الماضي، بفارق 4 نقاط خلف الاتحاد، ومشواره حينها شهد هزيمتيْن، أمام الخليج في الجولة الـ 11، وأمام القادسية في الجولة الـ 17.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، عقب فوزه على الاتحاد الجمعة، أي أكثر بـ 5 نقاط من رصيده بعد 20 جولة في الموسم الماضي، وسط تحسّن كبير في مردوده الهجومي، كونه رفع محصلته التهديفية الموسم الجاري إلى 51 هدفًا، بعد ضربتي ساديو ماني وأنجيلو في الكلاسيكو، مقارنة بتسجيله 43 هدفًا عند هذه المرحلة من الموسم الماضي.

ويأتي النصر في خضم الصراع على اللقب حاليًّا، إذ تفصله نقطة وحيدة عن صدارة الهلال، فيما كان ثالثًا في ترتيب الموسم الماضي بعد 20 جولة، بفارق 8 نقاط خلف صدارة الاتحاد، وبفارق 4 نقاط عن وصافة الهلال.

ومن ناحيته، سجَّل الأهلي تحسنًا رقميًّا ملحوظًا، إذ كان بعيدًا كل البُعد عن صراع اللقب بعد 20 جولة في الموسم الماضي، مع مركز خامس برصيد 38 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المركز الأول، و6 عن المركز الرابع، إلا أنّه يُعدّ حاليًّا أحد المنافسين الحقيقيين على لقب الموسم الجاري، بعد حصده 47 نقطة، أي أنّه جمع 9 نقاط كاملة مقارنة بمحصلته عند هذه المرحلة من الموسم الماضي.

وتمثّلت العلامة الفارقة في الصحوة الأهلاوية بأرقامه الدفاعية، إذ استقبل 12 هدفًا فقط بعد 20 جولة الموسم الجاري، كما أنّه سقط في فخ الخسارة مرة وحيدة فقط، مقارنة بـ 6 هزائم بعد 20 مباراة في الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، لعب الاتحاد دور الخاسر الأكبر في المقارنة بين الموسميْن، فهو تحكّم بزمام الصراع بعد 20 جولة في الموسم الماضي، مع 52 نقطة من 17 فوزًا و3 تعثرات فقط، وتقدّم بفارق 4 نقاط حينها عن أقرب منافسيه، ثم وسَّع الفارق إلى 7 بعد فوزه على الهلال في الجولة الـ 21.

أما في الموسم الجاري، تعثّر الاتحاد في نصف مبارياته، إذ تعرّض لـ 6 هزائم، وخرج بنقطة التعادل من 4 مواجهات، مقابل 10 انتصارات، ليتموضع في المركز السابع بعد 20 جولة، بفارق 16 نقطة عن صدارة الهلال، وبفارق 13 نقطة عن أقرب أطراف مثلث الصدارة.