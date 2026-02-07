التعاون والخليج يتعادلان بالنتيجة المفضلة

فرض فريق التعاون الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على نظيره الخليج، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وتُعد نتيجة 1ـ1 الأكثر تكرارًا في تاريخ تعادلات الفريقين، إذ حضرت للمرة الرابعة من أصل 6 تعادلات بينهما.

أما التعادلان الآخران فجاء أحدهما بنتيجة 4ـ4، فيما انتهت المواجهة الأخرى بالتعادل السلبي.

وافتتح الخليج التسجيل عبر النرويجي جوشوا كينج عند الدقيقة «20»، بعد تمريرة من زميله اليوناني كونستانتينوس فورتونيس.

وأدرك الكولومبي روجر مارتينيز التعادل للتعاون عند الدقيقة «49».

وسجَّل البلغاري مارتن بيتكوف الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة «55»، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة من 12 انتصارًا و3 تعادلات مقابل 5 هزائم.

في المقابل، بلغ الخليج النقطة 26 بعد 6 انتصارات و5 تعادلات و8 خسائر.

ويحل التعاون ضيفًا على ضمك الخميس المقبل في خميس مشيط ضمن الجولة الـ22، بينما يواجه الخليج نظيره الرياض السبت المقبل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.