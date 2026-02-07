كيلر ينطلق مع الاتحاد

شارك الكاميروني ستيفان كيلر، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، السبت، بعد ساعاتٍ من توقيع عقد انضمامه إلى صفوف «النمور» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من إيل ليماسول القبرصي.

وعاود الفريق الجداوي تدريباته بعد الخسارة أمام النصر 0ـ2، الجمعة، في قمة الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

ويتأهب الاتحاد لمواجهة الغرافة القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس» أشار نقلًا عن مصادر خاصةٍ، 3 فبراير الجاري، إلى أن كيلر سيكون ضمن قائمة الفريق الاتحادي المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتدرَّج الكاميروني البالغ من العمر 24 عامًا في الفئات السنية لنادي آلافيس الإسباني وصولًا إلى الفريق الأول عام 2021، وبعدها خاض تجربةَ إعارةٍ قصيرةً مع أسترا الكرواتي قبل أن ينتقل إلى أيل ليماسول القبرصي، صيف 2025.

ودافع اللاعب عن ألوان الفريق القبرصي في 21 مباراةً الموسم الجاري، وصنع هدفين، وتلقَّى أربع بطاقاتٍ صفراء.

يشار إلى أن المدافع الكاميروني، هو ثالث لاعبٍ أجنبي ينضم إلى صفوف الفريق الاتحادي خلال «الميركاتو الشتوي» بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، والفرنسي جورج إيلينيكنا.