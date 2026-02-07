كينج ينهي غياب 4 مباريات

عاد النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى لغة الأهداف من جديد بعدما وقَّع على هدف فريقه أمام التعاون، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وكان كينج ابتعد عن التسجيل في مواجهات الأهلي والشباب والفيحاء والقادسية، في أطول فترة غياب تهديفي له الموسم الجاري منذ انضمامه إلى الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يكسر هذا الجمود بهدف.

وجاء هدف الخليج عند الدقيقة 20 بعد تمريرة من زميله اليوناني كونستانتينوس فورتونيس.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب التعاون في بريدة بالتعادل 1ـ1.

ووفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، خاض كينج الموسم الجاري 20 مباراة بقميص الخليج في الدوري، سجَّل خلالها 15 هدفًا وصنع 3 أهداف.