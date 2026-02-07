قبل كيلر.. حضور كاميروني وحيد بقميص الاتحاد

يتطلع الكاميروني ستيفان كيلر، المدافع الجديد لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى تسجيل الحضور الثاني لأبناء جلدته في دوري المحترفين بشعار «النمور».

وانضمَّ اللاعب الشاب إلى الاتحاد، السبت، مُعارًا من أيل ليماسول القبرصي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقبل كيلر، لعب كاميروني واحد للفريق الجدّاوي في عصر دوري المحترفين، الذي بدأ صيف 2008، هو الراحل موديست مبامي.

ووفد مبامي إلى الاتحاد صيف 2012 بعد نهاية عقده مع داليان بروفيشنال الصيني، واستمر موسمًا واحدًا ثم رحل في منتصف 2013.

واعتزل لاعب الوسط الكاميروني الكرة عام 2016 بعد تجربة أخيرة مع لوهافر الفرنسي.

وفي 7 يناير 2023 وافته المنية في مدينة لوهافر التي تقع شمال غربي فرنسا.

ويطمح كيلر إلى الظهور للمرة الأولى في دوري روشن السعودي عندما يستضيف الاتحاد منافسه الفيحاء الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ 22 من البطولة.