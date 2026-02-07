أرسنال يحبط سندرلاند بثلاثية

وسَّع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم الفارق إلى تسع نقاط في صدارة الدوري الممتاز بفوزه السبت على سندرلاند بثلاثية نظيفة على ملعبه لحساب الجولة الـ 25، ليسجل الانتصار الرابع على التوالي في المسابقات كافة والأول على ملعبه منذ خسارته 2ـ3 أمام مانشستر سيتي في 25 يناير الماضي.

ومع عدم لعب مانشستر سيتي «الثاني»، حتى الأحد وتعادل أستون فيلا «الثالث» مع بورنموث، استغلَّ فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الفرصة على أكمل وجه، على الرغم من الأداء الجيد الذي قدَّمه سندرلاند، العائد إلى الأضواء بعد ثمانية مواسم.

وفي شوط أول حذر افتتح الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب الوسط، التسجيل في الدقيقة 42 بعد تمريرة من البلجيكي لياندرو تروسارد، ليطلقها بتسديدة أرضية ارتدت من القائم وسكنت الشباك بعيدًا عن متناول الحارس الهولندي روبن روفس.

وبهذا الهدف وصل زوبيميندي إلى خمسة أهداف في الدوري الممتاز الموسم الجاري، متأخرًا بثلاثة أهداف عن فيكتور جيوكيريس «8 أهداف».

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس هدفين آخرين في آخر 25 دقيقة، فبعد نزوله بخمس دقائق من مقاعد البدلاء ليحل محل البرازيلي جابرييل جيسوس، وفي أول فرصة له سدَّد كرة أرضية منخفضة من داخل منطقة الجزاء اخترقت شباك روفس.

وأضاف جيوكيريس هدفًا ثانيًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما انطلق المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي من منتصف الملعب ومرَّر الكرة إلى السويدي الذي سددها في الشباك الخالية من مسافة قريبة.

وبهذه الخسارة، تجمد سندرلاند عند نقاطه الـ 36 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن برينتفورد الثامن، الذي يلعب لاحقًا اليوم مع نيوكاسل.