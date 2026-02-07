برشلونة يكسب مايوركا.. وليفاندوفسكي إلى نادي الكبار

أمَّن فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم صدارته لجدول ترتيب الدوري المحلي، وابتعد بفارق أربع نقاط عن ملاحقه وغريمه ريال مدريد، بفوزه السبت عل ريال مايوركا بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ 23، في مباراة انضم فيها المهاجم البولندي إلى قائمة نادرة من الهدافين.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث تواليًا في الدوري بعد ريال أوفييدو 3ـ0، وإلتشي 3،1 خارج أرضه، رافعًا رصيده إلى 58 نقطة قبل أن يحلّ ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا الأحد لحساب الجولة نفسها.

كما بات برشلونة هو الفريق الوحيد الذي يفوز في جميع مبارياته الـ 11 في الدوري التي استضافها على ملعبه الموسم الجاري.

في المقابل، خاض مايوركا المواجهة أمام برشلونة وهو يتقدم بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد فوزه الساحق على إشبيلية 4ـ1، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة بالمركز الـ 15. ولم يحقق الفريق سوى انتصار واحد خارج ملعبه وكان على حساب إشبيلية 3ـ1 في منتصف أكتوبر الماضي.

وبتشكيلة عاد فيها المدافعون الفرنسي جول كوندي وباو كوبارسي وأليخاندو بالدي إلى التشكيلة الاساسية افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 29 من أول تسديدة على مرمى ضيفه بعدما سدد الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد كرة قوية أبعدها ديفيد لوبيز برأسه لتصل إلى داني أولمو لاعب الوسط، ليمررها بدوره إلى المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، الذي توغل بها داخل منطقة الجزاء متجاوزًا القائد السلوفاكي مارتن فالينت وسدد في الشباك، ليوقع على هدفه العاشر في 18 مباراة خاضها بالدوري، وبات ثالث لاعب فقط يُسجل 10 أهداف على الأقل في 15 موسمًا تواليًا في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في القرن الـ 21، لينضم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف الجناح الإسباني يامين يامال الهدف الثاني لفريقه والعاشر له في 19 مباراة بعد تمريرة من أولمو وضعته من دون رقابة أمام المرمى، ليسدد كرة أرضية يسارية في الزاوية اليمنى السفلية «61».

وفي وقت ضغط مايوركا لاقتناص هدف التقليص، فوجئ بهجمة مرتدة خاطفة من برشلونة لتصل الكرة إلى لاعب الوسط البديل مارك بيرنال «18 عامًا» الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ بابلو مافيو قبل أن يسدد بهدوء في الشباك «83».