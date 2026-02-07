تأهب أهلاوي

كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته بحصة تدريبية تنوعت بين النواحي البدنية والفنية، السبت، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)