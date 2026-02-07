الرئيسية / الصورة .. قصة

تأهب أهلاوي

2026.02.07 | 09:33 pm
كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته بحصة تدريبية تنوعت بين النواحي البدنية والفنية، السبت، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
تأهب أهلاوي

تأهب أهلاوي

تأهب أهلاوي

تأهب أهلاوي

تأهب أهلاوي