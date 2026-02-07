شاموسكا: هربت من البرازيل ولاحقتني

شدَّد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على أنَّه يبحث عن الانسجام بعد مغادرة 6 لاعبين وانضمام 7 بدلًا منهم، حسبما ذكره خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع الخليج 1ـ1، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرازيلي: «كانت مباراة صعبة كما توقعنا، فالمنافس يملك جودة عالية ورغبة كبيرة. وبشكل عام، قدَّمنا مباراة جيدة على مدار الـ90 دقيقة».

وتابع: «بدأنا مرحلة جديدة بالنسبة لي، ونحن الآن في طور التأقلم. غادرنا 6 لاعبين وتعاقدنا مع 7 لاعبين جدد، ونعمل على الانسجام والتأقلم بأسرع وقت».

وعن حكم المباراة علَّق: «تضررنا مرة أخرى من قرارات التحكيم، وهذه المرة ليس من حكم الساحة، بل عبر تقنية الـ VAR، وهذا أمر مؤسف».

وفيما يخص روزنامة مباريات الدوري أوضح: «مع استمرار ضغط المباريات، لا نستطيع تنفيذ التدريبات التي نطمح إليها بالشكل المطلوب».

وأكمل: «هربت من البرازيل بسبب ضغط المباريات المتواصل، إذ كنَّا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، والآن أواجه أمرًا مشابهًا في روزنامة المباريات هنا».

وحول التحركات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية: «ميزانية التعاون متوسطة مقارنةً ببقية الأندية، وهذا ينعكس علينا بشكل مباشر».

وأضاف: «فريقنا جيد، وبعد تدعيم الصفوف سنصبح أقوى، ونأمل عودة المصابين قريبًا مثل الكويكبي وفلافيو وبسام الحريجي».