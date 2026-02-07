دونيس: كونوا منصفين فقط.. وراجعوا الروزنامة

طالب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، بتحسين روزنامة مباريات دوري روشن السعودي فيما تبقى من الموسم الجاري، حسبما ذكر خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل أمام التعاون 1ـ1 ضمن الجولة الـ21 السبت.

وقال المدرب اليوناني: «مررنا بفترة صعبة، ومع ذلك قدمنا مباراة كبيرة.. في الشوط الأول لعبنا بشكل جميل وصنعنا فرصًا كثيرة، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكرًا».

وتابع: «لكن بين الشوطين واجهتنا مشاكل، أبرزها إصابة ثلاثة لاعبين، ومن الطبيعي أن يتأثر أي فريق عندما تحدث مثل هذه الظروف».

وأردف: «في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني كان التعاون أفضل منا، لكن بعدها دخلنا أجواء المباراة تدريجيًا، خطوة بخطوة. وبشكل عام، أنا سعيد بما قدمه فريقي».

واشتكى دونيس من الحكام مطالبًا بالإنصاف قائلًا: «لديّ ملاحظة بخصوص الوقت بدل الضائع. في مباراة القادسية الماضية تم احتساب 5 دقائق فقط رغم وجود عدة تبديلات وتوقفات، ثم أُضيفت 3 دقائق إضافية».

وأكمل: «في مباراة اليوم، وبعد العودة إلى تقنية VAR مرة واحدة، تم احتساب 8 دقائق وقتًا بدل ضائع. كل ما نطلبه أن يكونوا منصفين».

وحول روزنامة مباريات الدوري علق: «تجربتي حتى الآن ليست مثالية. فرق الدوري السعودي تخوض نحو 9 مباريات في الشهر، وهذا يشكل ضغطًا وخطرًا على اللاعبين، من الضروري أن يعمل المسؤولون على تنظيم الروزنامة بشكل أفضل».

وفيما يخص عمق دكة البدلاء أوضح: «الفرق من المركز الثاني حتى الأخير تعاني من محدودية الخيارات على دكة البدلاء، وفريقنا تحديدًا يواجه أيضًا عددًا كبيرًا من الإصابات».