جيراسي يهدي دورتموند نقاط فولفسبورج

سجَّل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي هدفًا قبل ثلاث دقائق من النهاية ليقود فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم إلى الفوز 2ـ1 على فولفسبورج، السبت، لحساب الجولة الـ 21 من الدوري، مقلصًا الفارق إلى ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ، متصدر جدول الترتيب.

وجاء هدف الدولي الغيني العاشر في الدوري الموسم الجاري مكللًا لسلسلة من تمريرات في خط الوسط، ليرتفع رصيد دورتموند إلى 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن، الذي يستضيف هوفنهايم الثالث، الأحد.

وهيمن دورتموند على الشوط الأول وتقدم عن طريق يوليان براندت «38»، لكن فولفسبورج، المهدد بالهبوط، عاد في النتيجة برأسية كونستانتينوس كوليراكيس «58»، وأهدر الفريق عدة فرص جيدة بعد ذلك للتقدم في النتيجة.

ودفع فولفسبورج الثمن قرب النهاية، إذ تبادل فابيو سيلفا وفيليكس نميشا التمريرات على حافة منطقة الجزاء، قبل أن ينطلق جيراسي من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك «87».

وبهذه الهزيمة يبتعد فولفسبورج بمركز واحد عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف عن فيردر بريمن، الذي خسر 0ـ1 أمام فرايبورج، السبت.

وأهدر محمد عمورة، لاعب فولفسبورج، العديد من الفرص الجيدة، وأطلق زميله ماكسيمليان أرنولد تسديدة علت العارضة في الدقائق الأخيرة.

وحرم إطار المرمى دورتموند من التسجيل في الدقيقة 32 عندما أطلق ماكسيمليان بريير تسديدة ارتدت عن دينيس فافرو، قلب دفاع فولفسبورج، قبل أن يتقدم الفريق من ركلة ركنية استغلها براندت.