لانس يكسب رين.. ويهدد صدارة باريس

استعاد فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم صدارة الدوري مؤقتًا، بفوزه على ضيفه رين 3ـ1 السبت، في انتظار لقاء باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مرسيليا في قمة المرحلة 21.

ورفع لانس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن باريس الذي سيلعب الكلاسيكو أمام غريمه الجنوبي في سعيه إلى تحقيق فوزه السابع تواليًا في الدوري.

ويواصل لانس عروضه المميزة، بعدما تأهل إلى ربع نهائي كأس فرنسا في منتصف الأسبوع، وأظهر أنه حاضر للمنافسة في الدوري أيضًا أمام رين، بعدما لعب منقوصًا نحو 40 دقيقة وحافظ على تقدمه.

وتأخر أصحاب الأرض بالنتيجة بعدما افتتح إيستيبان لوبول التسجيل لرين «8»، لكن أودسون إديوارد أدرك التعادل «41».

ووضع روبن أجيلار لانس في المقدمة «54» قبل دقيقتين من تلقيه بطاقة صفراء ثانية ترك على إثرها فريقه يواصل بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من النقص العددي، أمن البديل آلان سان ماكسيمان في أول مشاركة له بالدوري بعدما جاء من كلوب أمريكا المكسيكي، فوز أصحاب الأرض بالهدف الثالث «78».

أما رين فتلقى خسارته الرابعة تواليًا في مختلف المسابقات، وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

وأشرك بير ساج، مدرب لانس، الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، في الدقيقة 61، في مباراته الـ 14 في الدوري، أربع منها أساسيًا أمام ميتز، وتولوز، وأوكسير، ومرسيليا.