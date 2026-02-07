آسيوية الدرَّاجات.. ميداليتان سعوديتان

حقَّق فيصل الشايع وأحمد العمراني، لاعبا المنتخب السعودي للدرَّاجات، إنجازًا بحصد ميداليتين «فضية وبرونزية»، ضمن منافسات فئة الأساتذة في بطولة آسيا لدرَّاجات الطريق 2026، التي تستضيفها القصيم في الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة آسيوية.

وجاء الشايع في المركز الثاني بعد أن سجَّل 27 دقيقة و19 ثانية خلال سباق الفردي ضد الساعة لفئة الأساتذة «رجال» لمسافة 20 كيلومترًا، فيما حلَّ أحمد العمراني ثالثًا في السباق نفسه بزمنٍ قدره 28 دقيقة و17 ثانية.

وتوَّج اللاعبَين عبد العزيز الشهراني، رئيس الاتحاد السعودي للدرَّاجات، ومحمد بوعلي، رئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

يُذكر أنَّ بطولة آسيا لدرَّاجات الطريق 2026 تنظم بمشاركة واسعة من منتخبات آسيوية عدة، وتتضمن منافساتٍ متنوعة لفئاتٍ مختلفة من الدراجين، وتمتد على مسارات متعددة في منطقة القصيم، ضمن روزنامة رياضية تمتد لأكثر من عشرة أيام متواصلة.