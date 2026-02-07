بـ «هاتريك» بالمر.. تشيلسي يصطاد «الذئاب»

عمّق فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم جراح مضيفه وولفرهامبتون في المركز الأخير بتغلبه عليه 3ـ1، السبت، لحساب الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز.

فرض تشيلسي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول بفضل التألق اللافت للنجم الإنجليزي الدولي كول بالمر، الذي سجل ثلاثة أهداف رفع بها رصيد فريقه إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد فريق «الذئاب» في المركز الأخير بثماني نقاط.

افتتح بالمر شريط الأهداف «13» عن طريق ركلة جزاء، بعدما تعرض زميله البرازيلي جواو بيدرو للعرقلة من قبل مات دوهرتي، لينفذها بالمر بهدوء في الشباك.

ولم يمضِّ وقت طويل حتى عاد اللاعب ذاته ليعزز التقدم بركلة جزاء ثانية في الدقيقة 35، إثر مخالفة من المدافع موسكيرا على جواو بيدرو، ليصل بالمر بذلك إلى هدفه رقم 50 بقميص تشيلسي في مباراته رقم 100 مع النادي.

وقبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق، توج بالمر مجهوده بالهدف الثالث «38» مستغلًا عرضية متقنة من الإسباني مارك كوكوريلا الظهير الأيسر، ليضع الكرة في سقف المرمى ويقضي تمامًا على آمال «الذئاب» مبكرًا.

دخل وولفرهامبتون الشوط الثاني بروح مغايرة، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 54 عبر المهاجم النيجيري تولو أروكوداري الذي استغل ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء ليودع الكرة في المرمى من مسافة قريبة بعد تمريرة من آدم أرمسترونج.

ومنح هذا الهدف دفعة معنوية لأصحاب الأرض، حيث تصدى القائم لتسديدة رائعة من الشاب ماتيوس ماني، قبل أن يهدر نيتو فرصة خطيرة برأسه في الدقائق الأخيرة كانت كفيلة بإعادة الإثارة للقاء.