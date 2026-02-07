بالتعادل.. القادسية والفتح يكرران سيناريو الموسم الماضي

تعادل فريق القادسية الأول لكرة القدم مع ضيفه الفتح بهدف لمثله، مساء السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي بين الطرفين.

وتقدّم الفتح أولًا عن طريق المهاجم الأرجنتيني ماتياس فارجاس في الدقيقة الثامنة.

وأدرك القادسية التعادل سريعًا بواسطة المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس في الدقيقة 13.

وحصل القادسية على 4 نقاط من مباراتيه مع الفتح، الذي كان هزمه بهدف لكينيونيس أيضًَا في عقر داره، 27 سبتمبر الماضي، ضمن رابع جولات الدور الأول.

وفي النسخة الماضية من «روشن» أنهى القادسية مواجهته الأولى مع الفتح فائزًا 3ـ0، بينما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل 1ـ1، على غرار الموسم الجاري.

وقبل آخر نسختين، حصل القادسية على 4 نقاط من الفتح في دوري المحترفين مرة واحدة موسم 2015ـ2016.

وتعثر «بنو قادس» للمرة السابعة في النسخة الجارية بتعادل خامس، مقابل خسارتين، بينما حققوا 13 انتصارًا.

من جهته، تعادل الفتح للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر 6 جولات، مقابل خسارتين.

وبدأ الفريق الأحسائي سلسلة تعثراته الستة بعد 5 انتصارات متتالية دوَّنها من الجولة الـ 11 إلى الـ 15.

ورفع التعادل رصيد القادسية إلى 44 نقطة وظلَّ رابعًا، فيما زاد رصيد الفتح إلى 24 نقطة منهيًا الجولة في المركز العاشر.