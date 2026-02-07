ختام منافسات بطولة مهد الجيل القادم

اختُتمت منافسات بطولة مهد الجيل القادم، السبت، في أكاديمية مهد الرياضية وسط حضور من قيادات القطاع الرياضي.

وحضر الحفل الختامي عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وعادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، ولمياء البهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب خالد المقرن ونعيم البكر وتركي السلطان، أعضاء مجلس الاتحاد، وسمير المحمادي، الأمين العام، إضافة إلى منصور آل علي وعمر العنزي، عضوي مجلس إدارة الأكاديمية.

وشهد الختام تتويج الفائزين في الفئات العمرية الثلاث، إذ حصدت أكاديمية الديدي لقب فئة 2015، وجاءت أكاديمية مهد في المركز الثاني، وأكاديمية مدارس الرياض ثالثة.

وفي فئة 2016، تُوّجت أكاديمية مهد باللقب، تلتها أكاديمية الحزم، ثم نادي الهلال في المركز الثالث.

أما فئة 2017 فشهدت تتويج أكاديمية الديدي باللقب، وحلول أكاديمية مهد وصيفة، وأكاديمية المطرف ثالثة.

كما جرى تكريم أفضل اللاعبين في البطولة، إذ حصل نايف تركي الوحيش من أكاديمية مهد على جائزة أفضل لاعب لفئة 2017، ونال صلاح محمود من أكاديمية الحزم جائزة أفضل لاعب لفئة 2016، فيما تُوّج محمد الوحيمر من الهلال بجائزة أفضل لاعب لفئة 2015.

ونظمت البطولة على ملاعب أكاديمية مهد بمشاركة 12 فريقًا في كل فئة عمرية، وثلاث فئات مختلفة، بما مجموعه أكثر من 540 موهبة رياضية خاضت 240 مباراة على مدى 11 جولة، تجاوزت دقائق لعبها الإجمالية عشرة آلاف دقيقة، عكست المستوى الفني المتطور للمشاركين.