جوائز «Loeries».. موسم الرياض يحصد المركز الأول

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تصدّر موسم الرياض قائمة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد حصوله على المركز الأول ضمن جوائز «Loeries» العالمية المتخصصة في الإبداع الإعلاني.

وأوضح آل الشيخ أن الشريك الإبداعي للموسم BigTime Creative Shop احتل المركز الأول بين الوكالات الإبداعية في المنطقة، ما يعكس تطور الصناعة الإبداعية في السعودية، ويؤكد حضورها المتنامي ضمن المنافسة العالمية.

وتُعد جوائز «Loeries» إحدى أعرق الجوائز الإبداعية في العالم، إذ تأسست قبل أكثر من أربعة عقود، وتُمنح سنويًا للأعمال المبتكرة في مجالات الإعلان، التسويق، التصميم، التجارب الحية، والإعلام الإبداعي، وتُعدّ مؤشرًا مهمًا لقياس مستوى التميز والابتكار في صناعة المحتوى.

ويبرهن هذا الإنجاز على المكانة التي وصل إليها موسم الرياض من خلال برامجه وتجارب الزوار الفريدة، والتي جعلت منه أحد أبرز الأحداث الترفيهية عالميًا من حيث التفاعل والإبداع وجودة الإنتاج.